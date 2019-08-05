В Рязанской области пропала 66-летняя женщина

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В Рязанской области пропала 66-летняя Нина Астапова. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
В воскресенье, 4 августа, женщина ушла в лес и не вернулась. Она нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, волосы темно-русые. Одежда: синяя спортивная куртка, камуфлированные штаны, резиновые сапоги, белый платок. С собой: черный рюкзак.
Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.