В столице побит температурный минимум за 70 лет

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Воскресенье, 4 августа, стало самым холодным за последние 70 лет в Москве. Об этом пишет «
По данным центра, в столице температура не поднялась выше +13, +15 градусов, а в Подмосковье +12 градусов.
Специалисты пояснили, что августовский холод связан с вторжением полярного воздуха, температура ниже климатической нормы на 7-8 градусов.
По данным Московского метеобюро, самый холодный день 4 августа зафиксировали в 1906 году. Тогда температура воздуха не поднялась выше +5,2 градуса.
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