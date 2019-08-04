В понедельник в Рязанской области будет дождливо и туманно. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 5 августа, в Рязанской области будет небольшой дождь. Прогноз погоды
По данным синоптиков, ночью и утром местами туман.
Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов. Днем +14…+19 градусов.
Ветер северо-западный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.