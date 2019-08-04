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14:56, 4 августа 2019 293
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В понедельник в Рязанской области будет дождливо и туманно. Прогноз погоды

В понедельник в Рязанской области будет дождливо и туманно. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 5 августа, в Рязанской области будет небольшой дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью и утром местами туман.

Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов. Днем +14…+19 градусов.

Ветер северо-западный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.


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