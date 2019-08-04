В Огайо из-за стрельбы погибли девять человек

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Фото: Pixabay.com
В городе Дейтон американского штата Огайо из-за стрельбы погибли девять человек. Предварительно, еще 16 человек пострадали, передает
Стрелка ликвидировали. По данным СМИ, нападавших могло быть двое.
Это второй случай стрельбы в США за сутки. Так, в торговом центре Walmart в Эль-Пасо в Техасе погибли 20 человек, 26 пострадали.
Злоумышленника задержали. До нападения он в Twitter поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.