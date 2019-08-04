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17:38, 4 августа 2019 1 068
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В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян могу потерять работу из-за невостребованности на рынке. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина.

По его словам, 15 миллионов человек в России работают в профессиях, не требующих квалификации — это продавцы, охранники, водители.

«Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — рассказал Шеин.

По его словам, в скором времени пропадет востребованность в профессиях сферы услуг.

«Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду», — сообщил эксперт.

Он добавил, что многие специальности исчезнут из-за четвертой промышленной революции, где «к работе относятся не как к необходимости, а как к творчеству».

По словам Шеина, востребованными останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, а также профессии, в которых есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина.


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