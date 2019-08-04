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В Екатеринбурге подросток разбился, упав с крыши заброшенного здания на улице Московской. Об этом
До происшествия 15-летний юноша гулял у заброшенного здания с двумя сверстниками.
«Он один решил залезть на крышу дома, а двое других школьников находились на улице, снаружи здания», — говорится в сообщении.
Подросток скончался до приезда медиков.
Следователи начали проверку. Они опрашивают школьников, мать погибшего. Тело умершего подростка направили на экспертизу.
Фото свердловского следкома
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