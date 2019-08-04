В детском лагере под Коломной начали проверку из-за массового отравления

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В Коломенском районе прокуратура начала проверку из-за массового заболевания детей ротавирусом в лагере «Солнечный олимп». Об этом передает
В субботу, 3 августа, детей из лагеря доставили в медучреждение с подозрением на ротавирусную инфекцию.
Всего в больницу доставили 11 человек, в том числе 10 детей.
Коломенская городская прокуратура начала проверку в связи с произошедшим. К проверке также подключились московские следователи.
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