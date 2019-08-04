В День города по Рязани устроили «православную» экскурсию

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Фото: Рязанская епархия
В День города, 3 августа, по Рязани устроили «православную» экскурсию. Маршрут начался в Вознесенском храме и завершился в Казанском монастыре,
Участникам экскурсии рассказали об истории, святынях и современном состоянии церкви и монастыря. Протоиерей Арсений Вилков подарил горожанам иконы Трех святителей. В Вознесенском храме, настоятелем которого является священник, находятся мощи святителей. Поклониться им может любой желающий.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.