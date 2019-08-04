Умер Вилли Токарев

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Фото: Pixabay.com
Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев. Об этом передает «
Музыкант умер на 85 году жизни.
Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР (сейчас Республика Адыгея).
В 1974 году эмигрировал в США. В 1990-ые Вилли Токарев переехал в Москву. В дискографии артиста больше 40 альбомов.
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