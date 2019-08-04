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15:53, 4 августа 2019 200
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Умер Вилли Токарев

Умер Вилли Токарев

Фото: Pixabay.com

Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев. Об этом передает «Эхо Москвы» со ссылкой на семью артиста.

Музыкант умер на 85 году жизни.

Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР (сейчас Республика Адыгея).

В 1974 году эмигрировал в США. В 1990-ые Вилли Токарев переехал в Москву. В дискографии артиста больше 40 альбомов.


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