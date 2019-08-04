Тулячка избила утюгом и ударила ножом собутыльника

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Фото: Pixabay.com
Жительница города Донской избила утюгом и ударила ножом собутыльника. Мужчина умер от полученных травм,
По версии следствия, утром 23 мая туляк оскорбил гостью, с которой пил спиртное. Та в ответ несколько раз ударила его утюгом по голове. Потерпевший, сопротивляясь, выбил утюг из ее рук и ушел в другую комнату.
«В продолжение своих преступных действий обвиняемая вооружилась кухонным ножом и нанесла им один удар потерпевшему в область передней брюшной стенки», — рассказали в следкоме
21-летнюю подозреваемую нашли и арестовали.
Дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство») передали в суд.
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