Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

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Фото: Pixabay.com
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется тепло. По его словам, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов в среду, передает
В понедельник температура будет ниже климатической нормы. Потепление начнется со вторника.
«Со среды придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, плюс 20-22 — в Москве, 18-22 — по области, но без дождей не обойдется», — сказал Тишковец.
Согласно прогнозу, в четверг будет еще теплее, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, по области — от 20 до 25. В пятницу температура также будет в пределах нормы.
В течение недели возможны дожди разной интенсивности, а к выходным в Москву придут ливни с грозами.
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