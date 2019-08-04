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21:13, 4 августа 2019 701
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Салют на День города сняли с высоты птичьего полета. Видео

Салют на День города сняли с высоты птичьего полета. Видео

Салют на День города сняли с высоты птичьего полета. Ролик размещен на YouTube.

Рязанцы увидели пятиминутный фейерверк после концерта на площади Ленина.

На этот раз салют одновременно запускали с двух точек. На концерте для гостей выступили коллективы из Рязани и Коломны, а также главные хедлайнеры вечера — Mband. Группа исполнила часовой сет из популярных песен.

Ранее RZN.info сделал обзор фотографий Instagram.


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