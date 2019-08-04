Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:05, 4 августа 2019 326
 0    0

Названы регионы с наибольшим количеством людей с алкогольной зависимостью

Названы регионы с наибольшим количеством людей с алкогольной зависимостью

Минздрав составил рейтинг регионов России по числу пациентов психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя). Данные опубликовал RT.

В прошлом году больше всего пациентов с впервые с установленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, зарегистрировали в Москве — 2,8 тысячи.

В Пермском крае и Челябинской области этот показатель составил 2,4 тысячи пациентов.

В Республике Башкортостан — 2,2 тысячи.

В Свердловской области насчитали 2,1 тысячи пациентов, в Алтайском крае — 2 тысячи.

Меньше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, зарегистрировали в Ингушетии — один случай за год.

Также в Чечне насчитали 59 человек, в Ненецком автономном округе — 80, Карачаево-Черкесии -101 и на Чукотке -103.

В 2018 году в России встали на учет 75,7 тысячи пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 892
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 987
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 14 697
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
22:09, 25 июля 2019 13 416
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:44, 1 августа 2019 13 344
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум