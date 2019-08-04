Названы регионы с наибольшим количеством людей с алкогольной зависимостью

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Минздрав составил рейтинг регионов России по числу пациентов психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя). Данные опубликовал
В прошлом году больше всего пациентов с впервые с установленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, зарегистрировали в Москве — 2,8 тысячи.
В Пермском крае и Челябинской области этот показатель составил 2,4 тысячи пациентов.
В Республике Башкортостан — 2,2 тысячи.
В Свердловской области насчитали 2,1 тысячи пациентов, в Алтайском крае — 2 тысячи.
Меньше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, зарегистрировали в Ингушетии — один случай за год.
Также в Чечне насчитали 59 человек, в Ненецком автономном округе — 80, Карачаево-Черкесии -101 и на Чукотке -103.
В 2018 году в России встали на учет 75,7 тысячи пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
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