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9:06, 4 августа 2019 931
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На шести улицах Рязани на две недели отключат горячую воду

На шести улицах Рязани на две недели отключат горячую воду

Фото: Pixabay.com

На шести улицах Рязани на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за плановых профилактических работ с 5 по 18 августа воды не будет по адресам:

  • улица Бирюзова, дома №№22, 22-а (детсад №148), 22 корпус 1, 23, 23-а (школа №65), 23 корпус 1, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25-а (школа №66), 26, 27, 28;
  • улица Дружная, дома №№13-а, 13-б, 16 корпус 1;
  • улица Интернациональная, дома №№19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21, 21-а (детсад №154), 21 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23 корпус 1;
  • улица Качевская, дома №№15/1, 15/2, 18-а, 34 корпус 1, 34 корпус 3, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 1;
  • улица Поселковая, дома №№6-а, 7-а;
  • улица Предзаводская, дома №№13, 15, 3/12, 8, 9.

Кроме того, с 5 по 8 августа горячей воды не будет в доме №12-а на улице Ленина (детсад №59).

С графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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