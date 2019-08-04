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Фото: Pixabay.com
На шести улицах Рязани на две недели отключат горячую воду. Об этом
Из-за плановых профилактических работ с 5 по 18 августа воды не будет по адресам:
Кроме того, с 5 по 8 августа горячей воды не будет в доме №12-а на улице Ленина (детсад №59).
С графиком плановых отключений можно ознакомиться
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