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Николай Любимов поздравил рязанских железнодорожников с профессиональным праздником. Его отмечают в первое воскресенье августа.
Губернатор подчеркнул, что обширная железнодорожная сеть повышает привлекательность региона для инвесторов и туристов.
«Через Рязанскую область проходят два международных транспортных коридора, соединяя Север с Югом и Восток с Западом, —
Любимов заверил, что «конструктивное сотрудничество правительства Рязанской области и РЖД позволит ставить новые амбициозные цели и достигать их». По его словам, сейчас отрасль активно модернизируется.
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