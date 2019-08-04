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В работе Facebook и Instagram произошел сбой. Со сбоями столкнулись пользователи нескольких стран, сообщил
Сбой произошел около 16:30 по московскому времени.
На проблемы в работе пожаловались пользователи из России, Японии, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии, Бразилии, США и других стран.
Сообщалось о сбое в загрузке ленты Instargram, а также изображений в Facebook.
Также ряд пользователей не смог зайти в свои аккаунты и разместить посты в соцсетях.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.