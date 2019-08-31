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В субботу, 31 августа, в Подмосковье разбился легкомоторный самолет «Сигма». Пилот 1966 года рождения погиб, передает
Самолет жестко приземлился под деревней Минино Клинского района. Он полностью разрушен.
На борту также была 12-летная девочка. Ее госпитализировали с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Фото ГУ МЧС по Московской области
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.