Сотрудники брянской облдумы приняли участие в городском субботнике

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
31 августа сотрудники брянской областной думы приняли участие в общегородском субботнике. Об этом сообщил
Мероприятие проходит в рамках месячника по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки в преддверии Дня города 17 сентября.
Сотрудники облдумы очистили от бытового мусора и сухих веток склон оврага возле Губернаторского дворца детского и юношеского творчества.
Участники собрали и загрузили в автомобильный контейнер для перевозки ТБО несколько десятков мешков мусора, травы, сухих веток, листьев.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →ФК «Рязань» на своем поле обыграл лидера Профессиональной футбольной лиги
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.