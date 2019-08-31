Калужским первоклассникам подарили канцтовары

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Фото: Pixabay.com
Первоклассникам Спас-Деменского района подарили канцтовары. Наборы для школы собрали молодогвардейцы,
Подарки получили 73 ребенка. Школьникам также передали поздравление от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Бузанова.
«В школе ты найдешь своих первых друзей, получишь много новых и интересных знаний, — говорится в его напутствии. — Хочется пожелать тебе терпения и сил. Знания даются не так уж просто. Но не волнуйся, у тебя все получится».
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.