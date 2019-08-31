Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:48, 31 августа 2019 146
 0    0

Калужским первоклассникам подарили канцтовары

Калужским первоклассникам подарили канцтовары

Фото: Pixabay.com

Первоклассникам Спас-Деменского района подарили канцтовары. Наборы для школы собрали молодогвардейцы, сообщил сайт калужского отделения «Единой России».

Подарки получили 73 ребенка. Школьникам также передали поздравление от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Бузанова.

«В школе ты найдешь своих первых друзей, получишь много новых и интересных знаний, — говорится в его напутствии. — Хочется пожелать тебе терпения и сил. Знания даются не так уж просто. Но не волнуйся, у тебя все получится».

Фото с сайта калужского отделения «Единой России»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 51 076
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 751
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 639
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 598
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 991
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум