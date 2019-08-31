Ласковая осень. Прогноз погоды в Рязанской области на первую неделю сентября

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Фото: Pixabay.com
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Со 2 по 6 сентября днем воздух будет прогреваться до +23 градусов. Ночами от +10 до +12 градусов.
Кратковременные дожди возможны в четверг и пятницу.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.