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19:11, 31 августа 2019 130
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Депутат госдумы Игорь Игошин поздравил владимирцев с Днем города

Депутат госдумы Игорь Игошин поздравил владимирцев с Днем города

Депутат госдумы Игорь Игошин поздравил владимирцев с Днем города. Об этом сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

«Владимир — это особое и удивительное место, здесь пересекаются судьбы и надежды людей, соединяются традиции прошлого и настоящего. Город, сохраняя главное и ценное, растет и развивается, меняется к лучшему. С каждым годом во Владимире все больше уютных дворов, мест для активного досуга и спокойных прогулок, тихих скверов и новых дорог.

Дорогие владимирцы! Пусть город — наш общий дом — всегда будет красивым и процветающим, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием! Праздничного настроения и ярких эмоций», — написал он.

Сегодня Владимиру исполнилось 1029 лет.


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