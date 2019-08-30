В субботу в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды

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В субботу, 31 августа, в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночыо +6, +11 градусов, днем +20, +25.
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