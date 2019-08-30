В Рассказове «четырнадцатая» врезалась в «Форд»

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В Рассказове «ВАЗ-21140» врезался в Ford Focus. Пострадала женщина,
Авария произошла в четверг, 29 августа, в 16:00 на перекрестке улиц Комсомольской и Комитетской. За рулем «четырнадцатой» была женщина 1998 года рождения. Ford управлял мужчина 1961 года рождения. Отмечается, что он ехал по главной дороге.
Травмы получила пассажирка «четырнадцатой» 1976 года рождения. Ее госпитализировали.
Фото с
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.