В Гусь-Хрустальном ученики школы с рухнувшей крышей пойдут в другую

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В Гусь-Хрустальном 250 учеников школы №13, где рухнула крыша, пойдут в школу №16. Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин заявил, что такая ситуация сложилась из-за «безалаберности отдельных чиновников», сообщил
После дождей в школе №13 образовалось множество протечек, рухнули перекрытия третьего этажа. Никто не пострадал.
Здание открыли в 1938 году, при этом в 1998 году внесли в реестр памятников регионального значения как постройку «конца XIX века». Администрация города не первый год пытается изменить статус здания для ремонта, но безуспешно. Инспекция по охране памятников решила, что школа находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в водоотводе и ремонте отмостки фундамента.
«К сожалению, история со школой №13 в Гусь-Хрустальном является иллюстрацией того, что региональные чиновники вовремя не обратили внимание на сигналы из муниципалитета, — отметил Игошин. — Хорошо, что не произошло трагедии, но, безусловно, определенные неудобства у детей и родителей будут».
Депутат предложил снять со здания статус памятника и найти деньги на ремонт.
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