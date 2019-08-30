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15:43, 30 августа 2019 210
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Рязанские путешественники вернулись с экспедиции на Аляску

Рязанские путешественники вернулись с экспедиции на Аляску

Фото: Администрация Рязани

Рязанские путешественники вернулись с Аляски. В четверг, 29 августа, участники экспедиции провели встречу в музее путешественников. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

По словам руководителя проекта Михаила Малахова, исследователи вместе с жителями других городов, в том числе из Чехии и США, прошли пешком и на яхте более трех с половиной тысяч километров тихоокеанского побережья за два месяца.

Герой России отметил, что путешественники определили место высадки моряков из судна «Святой Павел», которым командовал рязанец Алексей Чириков.

«Наша экспедиция проследовала курсом пакетбота Чирикова. Мы тщательно изучили все записи русского морехода, первооткрывателя северо-западной части Америки. Наши специалисты измерили все направления движения, координаты и пеленги Чирикова. И теперь мы с точностью до 90% знаем, где высадились 15 моряков со «Святого Павла», — рассказал Малахов.

Полярники также провели переговоры с руководством Американской православной церкви о проведении юбилейных мероприятий, связанных с 50-летием прославления преподобного Германа в лике святых. Владыкам АПЦ передали письмо губернатора Рязанской области Николая Любимова.


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