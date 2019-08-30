«Ростелеком» провел квест для журналистов по «Умному дому»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 29 августа, «Ростелеком» представил рязанским журналистам систему «Умный дом».
Презентация прошла в виде квеста: представители СМИ на время оказались владельцами новой услуги, с помощью которой смогли обнаружить вора и вызвать полицию, вовремя среагировать на пожар и потоп в помещении, а также проследить за нерадивой няней, оставившей ребенка в опасности.
«Умный дом» — цифровая система, которая помогает следить за безопасностью и комфортом в доме с помощью камер видеонаблюдения и специальных датчиков через мобильное приложение.
Датчики позволяют контролировать движение, открытие дверей и окон, появление дыма и повышение влажности, а «умные» розетки — обезопасить дом от невыключенного утюга или тостера.
Все оповещения пользователь получает на мобильный телефон или гаджет. Кроме того система ведет историю всех зафиксированных событий и хранит записи с камер видеонаблюдения.
Система проста в установке и пользовании: камера и датчики «Умного дома» работают от wi-fi, а для доступа к приложению понадобится только интернет.
Пользователи смогут установить систему самостоятельно, но при необходимости квалифицированные специалисты приедут на дом.
В настоящее время «Ростелеком» предлагает три комплектации «Умного дома»: «Базовый», «Расширенный» и «Управление».
Более подробно об установке и стоимости услуги читайте на
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.