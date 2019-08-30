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16:08, 30 августа 2019 84
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«Ростелеком» провел квест для журналистов по «Умному дому»

«Ростелеком» провел квест для журналистов по «Умному дому»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 29 августа, «Ростелеком» представил рязанским журналистам систему «Умный дом».

Презентация прошла в виде квеста: представители СМИ на время оказались владельцами новой услуги, с помощью которой смогли обнаружить вора и вызвать полицию, вовремя среагировать на пожар и потоп в помещении, а также проследить за нерадивой няней, оставившей ребенка в опасности.

«Умный дом» — цифровая система, которая помогает следить за безопасностью и комфортом в доме с помощью камер видеонаблюдения и специальных датчиков через мобильное приложение.

Датчики позволяют контролировать движение, открытие дверей и окон, появление дыма и повышение влажности, а «умные» розетки — обезопасить дом от невыключенного утюга или тостера.

Все оповещения пользователь получает на мобильный телефон или гаджет. Кроме того система ведет историю всех зафиксированных событий и хранит записи с камер видеонаблюдения.

Система проста в установке и пользовании: камера и датчики «Умного дома» работают от wi-fi, а для доступа к приложению понадобится только интернет.

Пользователи смогут установить систему самостоятельно, но при необходимости квалифицированные специалисты приедут на дом.

В настоящее время «Ростелеком» предлагает три комплектации «Умного дома»: «Базовый», «Расширенный» и «Управление».

Более подробно об установке и стоимости услуги читайте на сайте компании.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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