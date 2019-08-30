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16:06, 30 августа 2019 128
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Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязань мало у кого ассоциируется с портовым городом, хотя в черте областной столицы протекает самая крупная река в Центральной России, по которой ходят туристические теплоходы и доставляются грузы.

Просто количество экскурсантов и объемы перевозимых по воде товаров у нас несопоставимы с показателями таких сравнительно небольших приокских райцентров, как Коломна и Муром.

И дело здесь не только в судоходности самой Оки и пересыхании ее притока Трубежа, но и в слабой активности инвесторов и неповоротливости чиновников.

О том, как некогда полноводная речка превратилась в маленькое болотце, читайте в разделе «Публикации».


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