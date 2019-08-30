Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязань мало у кого ассоциируется с портовым городом, хотя в черте областной столицы протекает самая крупная река в Центральной России, по которой ходят туристические теплоходы и доставляются грузы.
Просто количество экскурсантов и объемы перевозимых по воде товаров у нас несопоставимы с показателями таких сравнительно небольших приокских райцентров, как Коломна и Муром.
И дело здесь не только в судоходности самой Оки и пересыхании ее притока Трубежа, но и в слабой активности инвесторов и неповоротливости чиновников.
О том, как некогда полноводная речка превратилась в маленькое болотце, читайте в разделе «
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.