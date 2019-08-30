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14:20, 30 августа 2019 583
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Бабурин поговорил с пострадавшими от наводнения иркутскими школьниками о семейных ценностях и морозах

Бабурин поговорил с пострадавшими от наводнения иркутскими школьниками о семейных ценностях и морозах

В пятницу, 30 августа, председатель Калужского Заксобрания Виктор Бабурин встретился с пострадавшими от наводнения иркутскими школьниками. 38 подростков из Тулуна отдыхают в лагере «Сокол», сообщил сайт органа власти.

Бабурин отметил, что калужане «с большим удовольствием» приняли школьников.

«Мы прекрасно понимаем, что произошло, что нанесен громадный ущерб и всячески стараемся помочь вашим родителям, бабушкам и дедушкам, — сказал он. — Мы собрали в Законодательном собрании определенную сумму денег для пострадавших. Несколько раз отправляли посылки с тем, что от нас просили — средства гигиены, моющие вещества».

Спикер облпарламента обсудил со школьниками их отдых: дети посетили усадьбу Полотняный завод, Свято-Тихонову пустынь и музей Бузеон. Бабурин рассказал подросткам о других калужских достопримечательностях, вузах, рабочих местах и развитии области.

Дети рассказали Бабурину об иркутских морозах, образовании и угледобыче. Они также обсудили семейные отношения.

«Самая большая ценность для человека — это его семья. Я думаю, что вы все это понимаете. Вы когда вырастете, будете стремиться к тому, чтобы у вас были хорошие крепкие семьи», — считает председатель регионального Заксобрания.

Он подарил школьникам сувениры, блокноты, флешки и книги.

Фто с сайта калужского Заксобрания


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