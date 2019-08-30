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16:20, 30 августа 2019 41
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Почти сотня малообеспеченных брянских школьников получит подарки к учебному году

Почти сотня малообеспеченных брянских школьников получит подарки к учебному году

Фото: Pixabay.com

Почти сотня малообеспеченных брянских школьников получит подарки к учебному году. Канцтовары, книги и различные школьные принадлежности жители области собирают с 12 августа. Благотворительная акция еще продолжается, сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

И.о. руководителя Брянского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Концевой пояснил, что школьные наборы детям передадут в ближайшее время. Подарки предназначены ученикам из малообеспеченных семей и воспитанникам детдомов. Лидер брянских молодогвардейцев поблагодарил всех участников акции.

Школьные принадлежности принимают здесь.


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