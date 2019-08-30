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Фото: Pixabay.com
Почти сотня малообеспеченных брянских школьников получит подарки к учебному году. Канцтовары, книги и различные школьные принадлежности жители области собирают с 12 августа. Благотворительная акция еще продолжается,
И.о. руководителя Брянского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Концевой пояснил, что школьные наборы детям передадут в ближайшее время. Подарки предназначены ученикам из малообеспеченных семей и воспитанникам детдомов. Лидер брянских молодогвардейцев поблагодарил всех участников акции.
Школьные принадлежности принимают
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.