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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Пьяный тамбовчанин ударил таксиста ножом в шею. Об этом
В четверг, 29 августа, примерно в 22:30 мужчина попросил таксиста отвезти его из Мичуринска в поселок Зеленый Гай. По приезде пьяный пассажир отказался расплатиться и ударил 37-летнего водителя ножом.
Пострадавший рассказал об этом диспетчеру такси, тот передал данные в полицию. Злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Мичуринска. Он признался.
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