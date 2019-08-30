RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Депутаты Заксобрания Калужской области отметили, что образованию сегодня уделяется повышенное внимание. В предверии Дня знаний и начала учебного года они
В Заксобрании напомнили, что для поддержки образования в стране действует одноименный национальный проект. Как подчеркнули депутаты, педагоги используют современные подходы к образовательному процессу и стремятся к совершенствованию.
«Важно, чтобы одновременно с образованием шел также процесс, направленный на воспитание граждан великой России», — говорится в поздравлении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
|
cледующая новость →Мэрия предложила рязанцам выбрать, что построить в сквере у кинотеатра «Октябрь». Опрос
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.