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Обнинский наркоман выращивал у дома коноплю «в целях экономии». Об этом
У безработного 37-летнего мужчины в сарае нашли 89 граммов засушенной конопли в небольших пластмассовых ведерках и 15 растений. Злоумышленник пояснил, что начал выращивать коноплю «в целях экономии на приобретении, так как сам является их потребителем».
На калужанина завели уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства»). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.