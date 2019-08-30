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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Утром в четверг, 29 августа, на улице Октябрьской в Туле нашли тело пенсионера. 75-летний мужчина пропал накануне,
Труп обнаружили в кустах у дома №62. Экспертиза показала, что горожанин умер от болезни сердца.
Родственников покойного опрашивают в рамках доследственой проверки.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.