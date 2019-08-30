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На «Шалопаевке» владимирцев накормят шашлыком, самсой и квасом на березовом соке. Фестиваль «Многоликий Владимир» устроят в субботу, 31 августа, в фан-зоне на улице Спасской,
Национально-культурные объединения предложат блюда и напитки своих народов: несколько видов таджикского и узбекского плова, шашлык, татарский чак-чак и самсу, башкирский кыстыбый и бешбармак, а также квас на основе березового сока. Гостей научат делать мерянские пельмени — «кинда пели».
На сцене устроят концерт с грузинскими танцами, русскими песнями и выступлением владимирского отдела центрального казачьего войска.
Начало фестиваля в 11:00.
Фото с
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