Мошенник пообещал калужанке компенсацию за БАДы и обманул почти на 800 тысяч

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Фото: Pixabay.com
Мошенник пообещал калужанке компенсацию за БАДы и обманул на 780 тысяч рублей. Об этом
Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и предложил крупную компенсацию. Он утверждал, что женщина стала жертвой мошенников, выпускающих поддельные витамины. Калужанка поверила и перевела около 780 тысяч рублей якобы в качестве налога. После этого она не смогла связаться с мужчиной по телефону.
В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество»). Ведется следствие. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.
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