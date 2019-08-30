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9:54, 30 августа 2019 123
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Мошенник пообещал калужанке компенсацию за БАДы и обманул почти на 800 тысяч

Мошенник пообещал калужанке компенсацию за БАДы и обманул почти на 800 тысяч

Фото: Pixabay.com

Мошенник пообещал калужанке компенсацию за БАДы и обманул на 780 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и предложил крупную компенсацию. Он утверждал, что женщина стала жертвой мошенников, выпускающих поддельные витамины. Калужанка поверила и перевела около 780 тысяч рублей якобы в качестве налога. После этого она не смогла связаться с мужчиной по телефону.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество»). Ведется следствие. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.


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