«Мармакс» рассказал рязанцам о квартирах на панорамном этаже и каминах

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«Панорамный этаж — это уникальное пространство и редкое предложение на рынке недвижимости Рязани. Здесь каждый сможет обустроить свою квартиру мечты. Подобные архитектурные решения реализуются чаще всего в европейских городах. Для Рязани подобное еще в новинку. Из окон на девятом этаже будет открываться панорама на исторический центр города и Рязанский кремль», — отметили в компании «Мармакс».
По словам представителей компании, в квартирах будет использоваться мультифункциональное остекление «SunGuard», благодаря чему в квартирах комплекса будет всегда тепло. Данное стекло устойчиво к воздействию прямых солнечных лучей и имеет специальное покрытие предотвращающее ультрафиолетовое излучения.
Панорамные окна способны преобразить интерьер, а камин может придать квартире особую теплую атмосферу.
«Много лет считалось, что только в загородном доме может быть обустроен камин. Сейчас же пришло время новых решений, концепций и идей для максимально комфортного проживания в городе, — рассказали в пресс-центре.
Только представьте, как будет выглядеть ваша квартира на панорамном этаже, где вы в любой момент сможете зажечь свой камин и почувствовать атмосферу настоящего праздника. Кстати, камины — это отличный дополнительный источник тепла в холодное время года.
В Рязани на данный момент — это единственное предложение с каминами на панорамном этаже в сегменте бизнес-класса. Также стоит отметить, что каждый жилой комплекс девелопера «Мармакс» обязательно включает подземный паркинг, доступ в который осуществляется на лифте. Компания придерживается концепции «двор без машин», чтобы отдых владельцев квартир был максимально комфортным.
Напомним, что комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» расположен в историческом центре Рязани на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской. В нескольких минутах от строящегося объекта главные городские офисы открыли такие ведущие компании, как «Сбербанк» или «Газпромбанк». Рядом с улицей Чапаева находится Екатерининский храм — памятник архитектуры прошлого столетия.
Забронировать квартиры можно по номеру отдела продаж: 500-005.
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