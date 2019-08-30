Калужские депутаты на свои деньги установили окна в Жилетовской школе

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Калужские депутаты на свои деньги установили окна в Жилетовской средней школе. Об этом
Несколько лет назад по бюджетной программе пластиковые окна заменили в кабинетах начальных классов. В остальных помещениях по просьбе коллектива учреждения окна установили депутат Заксобрания Михаил Дмитриков, депутаты райсобрания Александр Козлов и Андрей Степанян, а также бывший ученик Жилетовской школы, теперь предприниматель.
Ранее сообщалось, что калужский депутат на свои деньги построил
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.