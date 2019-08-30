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10:31, 30 августа 2019 262
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Калужанин ударил женщину по лицу вилами

Калужанин ударил женщину по лицу вилами

Фото: Pixabay.com

Житель Малоярославца ударил женщину по лицу вилами. Об этом сообщила пресс-служба калужского УМВД.

Вечером супруги гуляли по улицам и заметили мужчину, стрелявшего в собаку из пневматической винтовки. Злоумышленнику сделали замечание, тот направил оружие на пару и стал ругаться.

«Глава семейства вырвал винтовку у незнакомца и отбросил в сторону, — рассказали в полиции. — Видимо не желая мириться с таким развитием событий, стрелявший скрылся в своем дом и вскоре появился на улице с садовыми вилами в руках».

Злоумышленник вилами порвал мужчине куртку и поцарапал руку, а затем ударил женщину по лицу. Очевидцы вызвали полицию и медиков.

На калужанина завели уголовное дело по части 1 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Он находится под подпиской о невыезде.


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