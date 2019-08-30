Калужанин ударил женщину по лицу вилами

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Житель Малоярославца ударил женщину по лицу вилами. Об этом
Вечером супруги гуляли по улицам и заметили мужчину, стрелявшего в собаку из пневматической винтовки. Злоумышленнику сделали замечание, тот направил оружие на пару и стал ругаться.
«Глава семейства вырвал винтовку у незнакомца и отбросил в сторону, — рассказали в полиции. — Видимо не желая мириться с таким развитием событий, стрелявший скрылся в своем дом и вскоре появился на улице с садовыми вилами в руках».
Злоумышленник вилами порвал мужчине куртку и поцарапал руку, а затем ударил женщину по лицу. Очевидцы вызвали полицию и медиков.
На калужанина завели уголовное дело по части 1 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Он находится под подпиской о невыезде.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Дядькове сбили мужчину на самокате
|
cледующая новость →В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.