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12:30, 30 августа 2019 151
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Калужан попросили помочь в поисках 55-летнего мужчины

Калужан попросили помочь в поисках 55-летнего мужчины

Калужан попросили помочь в поисках 55-летнего Виктора Константинова. Сведений о нем нет с 24 июля, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Калуга».

Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые. Неизвестно, во что был одет мужчина.

Всех, кто знает что-то о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


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