Калужан попросили помочь в поисках 55-летнего мужчины

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Калужан попросили помочь в поисках 55-летнего Виктора Константинова. Сведений о нем нет с 24 июля, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «
Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые. Неизвестно, во что был одет мужчина.
Всех, кто знает что-то о пропавшем, просят позвонить по телефонам:
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.