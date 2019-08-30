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Фото: Pixabay.com
Двое пьяных туляков до смерти избили женщину. Об этом
Вечером 26 августа неподалеку от деревни Череуга Ясногорского района пьяный мужчина «на почве личных неприязненных отношений» начал избивать потерпевшую. К нему присоединился собутыльник. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Подозреваемых арестовали.
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