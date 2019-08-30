Бывшему тамбовскому полицейскому и его подруге вынесли приговор за торговлю героином

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Бывшему тамбовскому полицейскому и его подруге вынесли приговор за торговлю наркотиками. Об этом
В сентябре прошлого года женщина расфасовала героин в свертки и спрятала их в барабан стиральной машины. Четыре пакета она передала знакомому, тот сделал «закладки» в районе улиц Гастелло и Елецкой и отправил сообщнице фотографии «тайников».
Отмечается, что 31-летнюю тамбовчанку ранее судили за незаконный оборот наркотиков.
Злоумышленников признали виновными по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и приговорили к восьми с половиной и десяти годам лишения свободы.
38-летнего мужчину уволили из полиции.
Приговор в силу не вступил.
Фото с
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.