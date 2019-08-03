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Фото: Pixabay.com
В Воронежской области рязанский дальнобойщик насмерть сбил пешехода. Об этом
Авария произошла в субботу, 3 августа, в 3:45 в Рамонском районе на 465 километре трассы М-4 «Дон». Предварительно, 51-летний житель Рязанской области на грузовике MAN сбил мужчину, который переходил дорогу не по «зебре». 36-летний пострадавший умер до приезда медиков.
Отмечается, что рязанец ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону.
Полиция проводит проверку.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.