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В субботу на Почтовой пройдет заключительный день джаза. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
3 августа состоится фестиваль «Вернисаж в стиле джаз». На нем выступят:
Начало запланировано на 17:00.
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