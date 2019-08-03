В сторону тепла. Прогноз погоды в Рязанской области на неделю

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Согласно прогнозу, ожидается повышение температуры.
Днем в понедельник будет до +16 градусов, во вторник потеплеет на пару градусов. В среду уже до +22 градусов, в четверг и пятницу до +24.
По ночам от +6 до +13 градусов.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.