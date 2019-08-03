Рубль начал резко падать в цене после новых санкций США

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На торгах на Московской бирже в пятницу курс рубля значительно снизился. Официальный курс доллара,
За один день доллар вырос на 1,2 рубля.
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