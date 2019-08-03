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9:28, 3 августа 2019 128
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Рубль начал резко падать в цене после новых санкций США

Рубль начал резко падать в цене после новых санкций США

На торгах на Московской бирже в пятницу курс рубля значительно снизился. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на выходные, — 64,64 рубля, курс евро — 71,70 рубля.

За один день доллар вырос на 1,2 рубля.

«Ведомости», связывают ослабление российской валюты с новыми санкциями, введенными США в отношении России.


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