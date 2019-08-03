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Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии». Документ опубликовали на официальном
«Дачная амнистия» — это упрощенный порядок оформления собственности на землю или дачу. В случае наличия права на участок потребуется только технический план.
Теперь такая система проработает до марта 2021 года.
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