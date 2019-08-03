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8:55, 3 августа 2019 414
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Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Дачная амнистия» — это упрощенный порядок оформления собственности на землю или дачу. В случае наличия права на участок потребуется только технический план.

Теперь такая система проработает до марта 2021 года.


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