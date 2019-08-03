Люк рядом с детской поликлиникой в Канищеве «закрыли» покрышками

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Люк рядом с детской поликлиникой в Канищеве «закрыли» тремя автомобильными покрышками. Фотографии опубликовали в группе «
Автор снимков утверждает, что люк на улице Интернациональной не закрыли после ремонта дороги.
«Асфальт сделали, открытую бездну оставили, — написал мужчина. — Глубина метра 2, ширина — взрослый человек со свистом пролетит. При том, что все мы знаем, освещение там отсутствует. Ходят матери и дети, да какая разница, любые люди!» (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).
Горожанин рассказал, что прикрыл люк.
Фото
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