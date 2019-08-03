Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:44, 3 августа 2019 230
 0    0

Количество онкобольных в Рязанской области оказалось выше, чем во всех остальных регионах ЦФО

Количество онкобольных в Рязанской области оказалось выше, чем во всех остальных регионах ЦФО

Количество онкобольных в Рязанской области оказалось выше, чем во всех остальных регионах ЦФО. Такие данные следуют из статистического сборника Минздрава за 2018 год, опубликованного на сайте министерства.

В 2018 году онкологические заболевания выявили у 5 885 жителей Рязанской области (524,8 человека на сто тысяч населения).

Среди всех регионов России Рязанская область заняла четвертое место.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
20 часов назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 738
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 896
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 14 328
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
22:09, 25 июля 2019 13 336
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:44, 1 августа 2019 12 898
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум