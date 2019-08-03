RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Количество онкобольных в Рязанской области оказалось выше, чем во всех остальных регионах ЦФО. Такие данные следуют из статистического сборника Минздрава за 2018 год, опубликованного на
В 2018 году онкологические заболевания выявили у 5 885 жителей Рязанской области (524,8 человека на сто тысяч населения).
Среди всех регионов России Рязанская область заняла четвертое место.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Гидрометцентр рассказал о причинах аномальной погоды в России этим летом
Знакомимся с кандидатами!