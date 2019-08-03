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Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила жителей областного центра с Днем города. Обращение председателя гордумы опубликовано на
«Дорогие рязанцы! От всего депутатского корпуса Рязанской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю с нашим любимым общим праздником — Днем города! В Рязани удивительным образом сочетается древность и современность. Столица региона меняется на глазах: возводятся здания, реконструируются общественные пространства и дворовые территории, появляются новые парки и скверы. При этом у Рязани сохранилась загадочная древняя русская душа», — считает Рокотянская.
Также председатель гордумы отметила, что у Рязани есть большой экономический и туристический потенциал.
«Город ведет активную международную деятельность, поэтому Рязань имеет много городов-побратимов в разных уголках мира. Приезд иностранных делегаций на празднования в честь День города уже стал доброй традицией. В этом году мы рады встречать гостей из Италии, Болгарии и Абхазии», — написала глава города.
Юлия Рокотянская отметила и несколько важных задач, которые стоят перед городом.
«Сейчас перед нами стоят серьезные задачи: создание современной городской среды, улучшение работы транспорта. Рязань готовится к масштабным зимним гуляниям в почетном статусе „Новогодней столицы“. Уверена, что мы справимся с этой ответственной миссией и создадим удивительную атмосферу для жителей и гостей нашего прекрасного города», — заявила она.
Закончила свое поздравление председатель гордумы традиционным напутствием.
«Желаю всем рязанцам здоровья, добра и отличного настроения! Счастья каждой семье и каждому дому!», — написала Рокотянская.
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