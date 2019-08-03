Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:54, 3 августа 2019 361
 0    0

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила жителей областного центра с Днем города

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила жителей областного центра с Днем города

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила жителей областного центра с Днем города. Обращение председателя гордумы опубликовано на сайте органа.

«Дорогие рязанцы! От всего депутатского корпуса Рязанской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю с нашим любимым общим праздником — Днем города! В Рязани удивительным образом сочетается древность и современность. Столица региона меняется на глазах: возводятся здания, реконструируются общественные пространства и дворовые территории, появляются новые парки и скверы. При этом у Рязани сохранилась загадочная древняя русская душа», — считает Рокотянская.

Также председатель гордумы отметила, что у Рязани есть большой экономический и туристический потенциал.

«Город ведет активную международную деятельность, поэтому Рязань имеет много городов-побратимов в разных уголках мира. Приезд иностранных делегаций на празднования в честь День города уже стал доброй традицией. В этом году мы рады встречать гостей из Италии, Болгарии и Абхазии», — написала глава города.

Юлия Рокотянская отметила и несколько важных задач, которые стоят перед городом.

«Сейчас перед нами стоят серьезные задачи: создание современной городской среды, улучшение работы транспорта. Рязань готовится к масштабным зимним гуляниям в почетном статусе „Новогодней столицы“. Уверена, что мы справимся с этой ответственной миссией и создадим удивительную атмосферу для жителей и гостей нашего прекрасного города», — заявила она.

Закончила свое поздравление председатель гордумы традиционным напутствием.

«Желаю всем рязанцам здоровья, добра и отличного настроения! Счастья каждой семье и каждому дому!», — написала Рокотянская.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 717
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 881
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 14 286
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
22:09, 25 июля 2019 13 328
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:44, 1 августа 2019 12 786
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум