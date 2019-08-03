Гидрометцентр рассказал о причинах аномальной погоды в России этим летом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах аномальной погоды в России этим летом. Об этом сообщило РИА
Он отметил, что в первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. По словам эксперта, такая ситуация обусловлена высоким стационарным циклоном над Уралом.
Он отметил, что холодные воздушные массы приходят в среднюю полосу с арктических широт — с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли.
Аномальная погода этим летом стала результатом глобальных изменений климата, сопровождающихся потеплением в северных, полярных районах, уверен Вильфанд.
«Различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь, это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов», — цитирует специалиста издание.
По словам Вильфанда, необычные погодные процессы связаны и с перемещением воздушных масс по оси север — юг.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКоличество онкобольных в Рязанской области оказалось выше, чем во всех остальных регионах ЦФО
|
cледующая новость →Двое рязанцев сожгли автомобиль в Пронске
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.