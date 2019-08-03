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13:09, 3 августа 2019 721
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Гидрометцентр рассказал о причинах аномальной погоды в России этим летом 1

Гидрометцентр рассказал о причинах аномальной погоды в России этим летом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах аномальной погоды в России этим летом. Об этом сообщило РИА Новости.

Он отметил, что в первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. По словам эксперта, такая ситуация обусловлена высоким стационарным циклоном над Уралом.

Он отметил, что холодные воздушные массы приходят в среднюю полосу с арктических широт — с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли.

Аномальная погода этим летом стала результатом глобальных изменений климата, сопровождающихся потеплением в северных, полярных районах, уверен Вильфанд.

«Различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь, это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов», — цитирует специалиста издание.

По словам Вильфанда, необычные погодные процессы связаны и с перемещением воздушных масс по оси север — юг.


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